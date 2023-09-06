MASKİ MATİK cihazlarının saha montajlarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde de montaj çalışmalarını tamamladıMANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından yazılımı ve donanımı yapılan MASKİ MATİK cihazlarının saha montajları devam ediyor. Vatandaşların su faturası ödeme, kartlı sayaçlarına su yükleme işlemlerinde kolaylık sağlayan bir cihazın daha kurulumu Şehzadeler ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan ve mahalle muhtarı Tekin Aydın da kurulumu tamamlanan cihazı inceledi. Muhtar ve vatandaşlar cihazın büyük bir kolaylık sağladığını belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

“Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum”

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün müjdesini vermiş olduğu ve AR-GE birimimiz tarafından geliştirilen MASKİ MATİK cihazlarımızın saha montajlarına devam ediyoruz. Kazım Karabekir mahallemizde de cihazın kurulumunu tamamladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Abonelerimiz MASKİ MATİK cihazlarında banka kartları, kredi kartları ve temassız özelliğe sahip kartlarla işlem yapabiliyor. Ayrıca, aboneler geçmiş dönem borçlarını kredi kartı ile temassız olarak ödeyebiliyor. Daha hızlı ara yüze sahip olan cihaz, işlem yapan vatandaşlarımızı sesli uyarı yöntemi ile de yönlendiriyor. Ayrıca MASKİ MATİK’lerde işlem ücretlerimiz 3 TL’ye düşürüldü. Bu ücret de genel bakım giderleri, makbuz ücreti gibi sadece giderlerin karşılanması adına, kar amacı olmaksızın alınıyor. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“Mahallemiz için büyük bir hizmet”

Mahalle muhtarı Tekin Aydın, “Öncelikle Cengiz Başkanımıza mahallemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Gerçekten mahallede en çok ihtiyaç olan yatırımlardan biri MASKİ MATİK’ti. Mahallemizde kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımızın çok olmasından dolayı acil bir ihtiyaçtı. Başkanımızdan talep ettik, bize en kısa sürede gelecek dediler. Ve talebimiz üzerine kısa zamanda kurulması bize büyük bir hizmet oldu. Vatandaşların buradan çarşıya gitmeleri masraftı. MASKİ MATİK sadece mahallemizi değil 6 tane daha mahalleyi ilgilendiriyor. Çok güzel bir hizmet oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, MASKİ Genel Müdürümüz Burak Aslay ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan’a teşekkür ederiz” dedi.

Mahalle sakiniVecdin Aydın, “MASKİ MATİK’in mahallemize getirilmesinde kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Bir esnaf olarak Cengiz Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Artık şehir merkezine gitmemize gerek kalmadı” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Tahol, “Bu hizmeti bize getiren ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.