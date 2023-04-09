Ulu Önder Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyetin 100. yılı anısına özel olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Manisa Kurtuluş Müzesi projesinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Milli ve manevi değerlere büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle hazırladığı özel projede inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’nun yanındaki alanda yapımı süren “Manisa Kurtuluş Müzesi” Manisa halkının Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında yaşadıklarını ve verdiği destansı kurtuluş mücadelesini yansıtacak. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi veren projenin önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Şanlı tarihe sahip olan Cumhuriyetimizin ilk asrını tamamlıyor, yeni yüzyıla adım atıyoruz. Biz de, Ulu Önder Atatürk’ün mirası olan Cumhuriyetin 100. yılı anısına özel olarak Manisa Kurtuluş Müzesi projesini hazırladık. Bu projemizde, Manisa halkının Yunan işgali öncesi, esnası ve sonrasında verdikleri destansı kurtuluş mücadelesini yansıtacağız. Bunun yanı sıra, kahraman atalarımızın aziz hatıralarını yaşatacağız” dedi.

Projedeki inşaat çalışmalarında son durumu paylaşan Başkan Ergün, “Fore kazık imalatlarının tamamlanmasının ardından kazı çalışması bitirildi. Müzenin panorama alanının temel demir imalatları tamamlanmış ve temel beton dökümü yapılmıştır” dedi.