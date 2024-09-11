Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokol ile mezbaha ve Salihli otogarında bulunan dükkanlar Salihli Belediyesi’ne tahsis edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı meclis toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı.

Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından meclis sonunda protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından imzalanan protokol ile mezbaha ve Salihli Otogarı’nda bulunan dükkanlar, Salihli Belediyesi’ne 5 yıl süreyle tahsis edildi.

Protokol sonrasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Eylül ayı meclis toplantımızdan sonra daha önce Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ile fikir birliğine vardığımız Salihli Belediyesi ilçe sınırları içinde bulunan otogar dükkanları ve mezbahamızın Salihli Belediyesi’ne aktarılma protokolünü imzaladık. Salihli’de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlısı olmasını diliyorum” dedi. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise otogardaki dükkanların ve mezbahanın Salihli Belediyesi’ne tahsisinin gerçekleştiğini söyledi. Nurlu, “Salihli halkı adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.