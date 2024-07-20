Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, iş insanı Çağrı Kanver’i ağırladı. Başkan Zeyrek, Manisa’nın gelişimi ve yeni yatırımcılara kavuşması için çalışma yürüten Kanver’e ‘Fahri Hemşehrilik’ unvanını takdim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, yaşamını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdüren iş insanı Çağrı Kanver’i, Manisa Büyükşehir Belediyesinde ağırladı. Ziyarette, iş insanları Süleyman Kosif ve Hasan Kosif ile Film Yapımcısı Onur Yaprakçı da yer aldı.

Başkan Zeyrek, Manisa’da doğan; lise ve üniversite döneminde sınıf ve ev arkadaşı olan eğitimini tamamladıktan sonra Amerika’ya yerleşen Çağrı Kanver’e, Temmuz ayı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar sonrasında fahri hemşehrilik unvanını takdim etti.

MANİSA İLE AMERİKA ARASINDA KÖPRÜ OLUŞTURACAK

Başkan Zeyrek, makamda yapılan takdim töreninde yaptığı konuşmada, “Çok değerli Manisalı hemşerilerim, bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde Çağrı Kanver’i misafir ettik. Çağrı Kanver Manisa’da doğmuş, büyümüş. Kendisi hem lisede hem de üniversitede benim sınıf arkadaşım ve ev arkadaşımdı. Eğitimini aldıktan sonra Amerika’ya yerleşti ve Amerika’da yaşıyor. Orada birçok önemli projeye imza attı. Benim Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olmamdan sonra tekrar doğup büyüdüğü şehre hizmet etmek istediğini bizlere iletti. Biz de Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclisimizde kendisine fahri hemşerilik unvanı veren bir karar aldık. Bugün aldığımız karar neticesinde, bu kararı belgeleyen bir plaketi de kendisine takdim edeceğiz. Kendisi, Amerika’da yaptığı yatırımları ve birlikte çalıştığı iş ortaklarını Manisa’ya davet edecek. Manisa’mın gelişimi ve yeni yatırımcılara kavuşması açısından da Manisa ile Amerika arasında bir köprü oluşturacak. Ben kendisine bunca zamandan beri yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da kendisine, doğup büyüdüğü şehre hizmet etme aşkıyla böyle bir görev üstlenmesinden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Kendisine, bundan sonraki süreçte Manisa’ma yapacağı yatırımları için çok güvendiğimi ve birlikteliğimizin devamlı olacağını da belirttim. Fahri Hemşerilik Payesi ve Beratı Belgesi’ni de tüm halkımızla paylaşarak, sizlerin huzurunda Çağrı Kanver’e vermek istiyorum” dedi.

BAŞKAN ZEYREK, “SİZİN GİBİ YATIRIMCILARIN MANİSA’YA GELMESİNİ İSTİYORUZ”

Manisa’nın gelişmesini istediklerine vurgu yapan Başkan Zeyrek, “Sizler iş adamısınız, ticaretin nasıl yapıldığını da bilirsiniz. Bizler artık şunu diyoruz. Sizin gibi yatırımcılar Manisa’ma gelsin. Yeni değerler katsın. Bizler bunun önünü açarız. Bu şehri ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar önünü açabilirsek, bizim en büyük başarımız odur. Bu anlamda kişisel menfaatleri gözetmek gibi bir şey söz konusu olamaz. Burası bir kamu kurumudur. Bu noktada biz de Manisa’mızı geliştirecek yatırımlara kapılarımızı sonuna kadar açıp destek vereceğiz. Gerekirse imar düzenlemesinde yanında olacağız, gerekirse istihdam konusunda yanında olacağız. Ne istiyorsanız biz, sizlerin yanında olacağız. Biz, sizlere destek olacağız ki bu şehre yeni yatırımcılar gelsin. Şehrimiz büyüsün, gelişsin. Manisa’m artık İzmir’in gölgesinde olmaktan çıksın. Benim en büyük hayalim ve amacım bu olacaktır. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte, bu amaca yönelik tüm çalışmaların içerisinde olacağız” diye konuştu.

KANVER, “İŞ ORTAKLARIMI MANİSA’YA YÖNLENDİRECEĞİM”

Manisa’nın çok ayrı ve güzel bir şehir olduğunu belirten Çağrı Kanver ise, “Ben Manisa’dan ayrılalı, lise dönemini de hesaba katarsak 30 yıl oldu. Tabi ki, gelip gitmeye devam ediyoruz. Anne ve babamız burada yaşıyor. Manisa büyüyor. Her geldiğimde daha da büyümüş oluyor. Eskiden İzmir’in gölgesinde kalan Manisa, artık kendi gölgesi altında olacak. Bunun için gerekli çalışmalar yapılıyor. Bunun en önemli ayağı ise yurtdışından fon bulmak ve bunu buraya getirebilmek. Bu en son gerçekleşen Çinlilerin gelmesi ve diğer ülkelerin de bunla ilgilenmesi, burada bir market yaratıyor. Ben seve seve bütün iş ortaklarımı, özellikle Amerika’dan buraya yönlendirmeyi taahhüt ediyorum. Onların ilki de yarın gerçekleşecek. Yatırım ve altyapı projeleri için değerlendirmeler yapılacak. İnşallah şehir için, Manisalılar için hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

Fahri Hemşehrilik Beratı takdim edildi

Yapılan konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısında alınan karar doğrultusunda, Çağrı Kanver’e Fahri Hemşehrilik Beratı’nı takdim etti.