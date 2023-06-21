Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişini yapacakları canlı hayvan satış noktalarında ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Vatandaşların sağlıklı bir bayram geçirmesi için tüm önlemleri alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda canlı hayvan satış noktalarında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Halk sağlığının korunması amacıyla, karasinek ve diğer haşerelere karşı yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında karasinek ipi ve tuzakların asımı yapılıyor, aynı zamanda da uçkun uygulaması gerçekleştiriliyor.

Kent merkezinde bulunan Canlı Hayvan Borsası’nda yürütülen ilaçlama çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ile Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak da takip etti. Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla vatandaşların kurbanlık alışverişlerini yapacakları canlı hayvan satış noktalarında karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama gerçekleştirdiklerini söyledi. Daire Başkanı Erhan İnce, “Bu anlamada ekiplerimiz karasinek ipi ve tuzakların asımın yapıyor, aynı zamanda uçkun uygulaması da gerçekleştiriyor. Burada, hem hayvan üreticilerimiz, hem de canlı hayvan borsasına gelen vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde kurbanlık alımlarını amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.