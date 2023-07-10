Manisa'da MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez Mutlu mahallesi ile Manisa Ulu Cami ve Niobe çevresinde bulunan Çaybaşı deresinde temizlik çalışmalarını başlattı.MANİSA (İGFA) - Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak oluşan ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri son yıllarda dünya genelinde önemli bir sorun haline gelirken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki derelerde olası taşkınların önüne geçmek için dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Manisa merkez Mutlu mahallesi ile Manisa Ulu Cami ve Niobe çevresindeki Çaybaşı deresinde dere temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışma ile rüsubatların birikme yapmasıyla oluşan kötü görüntü engellenecek. Zararlı maddelerin ve çöplerin alınmasıyla birlikte suyun akışı daha sağlıklı hale getirilerek, taşkınların önüne geçilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Şehzadeler ilçesi Tunca mahalle muhtarı Suna Karagöz, Şehzadeler ilçesi Dere mahalle muhtarı Gökhan Uluğtekin, Yunusemre ilçesi Topçuasım mahalle muhtarı Mustafa Kutay, Yunusemre Mutlu mahalle muhtarı İsmail Parmaksız, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı şube müdürleri de çalışmaları yerinde inceledi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Topçu Asım Mahallesi, Mutlu Mahallesi, Tunca Mahallesi ve Dere Mahallesinin ortasından geçen Çaybaşı Deresi’nin temizliğiyle ilgili çalışmaları başlattık. Ancak iş makinalarıyla herhangi bir işlem yapılamıyor. Ağaçlar da tescilli ağaç olduğu için herhangi bir temizlik işlemi yapamıyoruz. Fakat dereye atılan atık malzemelerin kaldırılması, yabani ağaç ve otların temizlenmesi, derenin daha nefes alınabilir bir hale gelmesi adına ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızı dereye bir şey atmamaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. İdare olarak, Manisa’nın tarihi dokusu olan Çaybaşı Deresi’ni koruma anlamında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.