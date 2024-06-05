Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Zorlu Holding’in kurum içi gönüllük projesi olan Kıvılcımlar Hareketi’nin içeresinde yer alan Vestel Gönüllüleri, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde doğa temizliği gerçekleştirdi. Çiftlik Park Mesire Alanı’nda düzenlenen temizlik etkinliğinde 40 torba çöp toplandı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ve Vestel gönüllerinin katılımıyla gerçekleştirilen doğa temizliği etkinliği ile Çiftlik Park Mesire Alanı çöplerden ve atıklardan arındırılarak temizlendi. Vestel’in teknoloji üreten gönüllüleri, gerçekleştirilen temizlik etkinliği ile doğanın korunmasına katkı sağladı. Temizliğin yapıldığı alandaki yavru köpek gönüllü çevrecilerin ilgisini çekerek eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu. Katılımcılar, çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluştururken etkinlik alanındaki sevimli dostlarıyla da keyifli vakit geçirdi.