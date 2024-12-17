Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak ile ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla Mimar Sinan Bulvarı’nda bulunan 159 çınar ağacı budandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, güz dönemi bakım ve budama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şehrin önemli arterlerinden biri olan Mimar Sinan Bulvarı’ndaki 159 çınar ağacında budama çalışması yapıldı.

Yetkililer, budama işlemlerinin ana hedefinin ağaçların sağlıklı gelişimini desteklemek ve kış aylarında yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı güvenlik önlemlerini artırmak olduğunu belirtti. Budamalar sayesinde ağaçların mukavemetinin artırılacağı, olası kırılmaların önüne geçilerek can ve mal güvenliğinin korunacağı ifade edildi.

Çalışmaların aynı zamanda kaldırım ve yol hattı boyunca bir bütünlük sağlayarak kentin estetik görünümüne katkıda bulunacağı vurgulandı. Yetkililer tarafından bakım faaliyetlerinin il genelinde aynı titizlikle devam edeceği belirtildi.