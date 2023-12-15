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MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında Ahmetli merkez Barbaros İlkokulu ve Gökkaya Mahallesi Şehit Üsteğmen Murat Yıldız İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitimlerine ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Abone İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Ahmetli merkez Barbaros İlkokulu ve Gökkaya Mahallesi Şehit Üsteğmen Murat Yıldız İlkokulu öğrencilerine eğitim verildi. İki okulda düzenlenen eğitim programlarına Abone İşleri Dairesi Başkanlığı şube müdürlerinden Nedim Başer, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Ahmetli Şube Müdürü Nilhan Kılıç ve MASKİ yetkili personeli katıldı.

Program kapsamında öğrencilere eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı. Çizgi filmlerle desteklenen eğitim sonunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün hediyeleri öğrencilere verildi. Minik öğrencilere dağıtılan hediyeler ile tasarrufun önemi pekiştirilerek verilen bilgilerin davranış değişikliğine dönüşmesi teşvik edildi. Barbaros İlkokulu Müdürü Ali İhsan Şeker ve Şehit Üsteğmen Murat Yıldız İlkokulu Müdürü Cihan Sengir, MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliği nedeniyle teşekkür etti.