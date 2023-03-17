MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirmek amacıyla tasarladığı ‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ Hedef Koleji’ndeki öğrencilerle buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli kullanımına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını Hedef Koleji’ndeki öğrencilere de ulaştırdı.

‘Su Tasarrufu Eğitim Projesi’ kapsamında öğrencilere eğlenceli materyallerle suyun önemi ve tasarruf yöntemleri anlatıldı.

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş’ın da katıldığı eğitim programında şube müdürü Yalçın Güney, okul müdürü, öğretmen ve öğrenciler yer aldı.

Eğitim sonunda öğrencilere hediyeler dağıtıldı. Okul idaresi, MASKİ’nin su tasarrufu konusundaki öğretici etkinliğine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, teşekkür etti.