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Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eş zamanlı olarak Enerji Tasarrufu ve Verimlilik Haftası kutlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bulunan 19 Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde eş zamanlı olarak Enerji Tasarrufu ve Verimlilik Haftası’nı kutladı.

Etkinlik kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu eğitim videosu öğrencilere izletildi. Videoda kaynakları sınırlı olan enerjinin israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli kullanılması ile bu tutumluluk bilincinin nasıl kazanılması gerektiği anlatıldı.

Çarşı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezindeki eğitime Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, şube müdürleri ve ÇKSM Sorumlusu Eren Çakır da katıldı. Eğitimden sonra karşılı söyleşi ile çocukların enerji tasarrufuna ilişkin farkındalıklarının arttırılması amaçlandı.