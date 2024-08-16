Manisa'da çocukların yaz tatilleri, bu yıl çok daha renkli geçiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Neşeli Havuzlar, Mutlu Çocuklar' projesi ile minikler, okul bahçelerinde kurulan havuzlarda serinleyerek, yüzme öğreniyor. Çocukların heyecanına ortak olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “gelecek yıl 17 ilçede de çocukları yüzme dersleri ile buluşturmayı hedeflediklerini” belirtti. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocukları spor yapmaya teşvik etmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve tatillerini keyifli hale getirmek için 4 okulda portatif yüzme havuzları kurdu. Şehzadeler Belediyesi’nin işbirliğiyle Ahmet Tütüncüoğlu ile Necati Bey İlkokulları; Yunusemre ilçesinde ise Atatürk ile Vakıfbank Türk Birliği İlkokullarının bahçelerine kurulan portatif yüzme havuzları, çocukların neşesine ev sahipliği yapıyor. 6-13 yaş arası Manisalı çocuklar bir yandan yüzme öğreniyor, bir yandan da eğlenceli bir yaz tatili geçiriyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım ile birlikte çocukları Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu bahçesinde eğitim aldıkları havuzda ziyaret etti.

“3 BİN ÖĞRENCİMİZE HİZMET EDİYORUZ” Çocukların yüzme heyecanına ortak olan Başkan Zeyrek, “Çocuklarımızın hem yüzme öğrenmesi, hem bu sıcak havalarda biraz serinlemesi ve boş vakitlerini spor aktiviteleri ile değerlendirmeleri için Şehzadeler Belediyemizle birlikte, havuzumuzu hizmete açtık. Çocuklarımıza bu olanağı sağladığımız için çok mutluyuz. Manisa’da Yunusemre ve Şehzadeler ilçemizi pilot bölge olarak seçtik. Toplamda 4 havuzumuzda yaklaşık 3 bin öğrencimize hizmet ediyoruz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ YIL 17 İLÇEMİZDE DEVAM EDECEK” Proje sayesinde çok sayıda çocuğun yüzme öğrendiğini vurgulayan Başkan Zeyrek, “Çocuklarımızın hepsi çok mutlu. Buna vesile olduğumuz için biz de çok mutluyuz. Bu hizmetimiz, önümüzdeki yıl 17 ilçemizde devam edecek. Aynı zamanda Çarşamba ve Cumartesi günleri Down Sendromlu çocuklarımıza özel yüzme eğitimi veriyoruz. Benzer projelerimiz 5 yıl boyunca artarak, devam edecek” diye konuştu.

“ÇOCUKLAR BİZİM HER ŞEYİMİZ” Şehzadeler Belediye Başkanvekili Yenal Yıldırım da “Çocuklar, bizim her şeyimiz. Ailelere de büyük bir kolaylık oluyor. Bundan sonra daha çok çocuk ve gencimizin katılımını sağlamak için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

VELİLER VE ÇOCUKLAR MUTLU Havuz başında çocuklarını izleyen veliler de, yüzme heyecanı yaşayan çocuklar da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e teşekkürlerini iletti ve mutluluklarını paylaştı.

Arzu Karagöz (Veli): Atatürk Mahallesi’nden geliyorum. Ben bu projeden çok memnunum. Yüzme dersleri sayesinde kızımın yüzme yeteneği gelişti. Başkanımıza teşekkür ederiz. Havuzların temizliğinden ve öğretmenlerimizden de çok memnunuz. İnşallah her sene böyle devam eder.

Mübeccel Gürültücü (Veli): Manisa’mıza böyle bir etkinlik kattığı için Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Havuzun temizliği ve hijyeni de çok güzel. Hocalarımız da çok ilgili. Hepsine çok teşekkür ederiz.

Enes Aydemir (Öğrenci): Çocukları düşündükleri çok iyi olmuş. Hocalarımız çok ilgileniyorlar ve öğretiyorlar. Teşekkür ederiz.

Barkın Ayaz Cambaz (Öğrenci): Havuz çok güzel, serinlemek için giriyoruz. Hem para vermiyoruz hem de temiz. Belediye Başkanımız çok güzel yapmış. Geldiğimden beri yüzme de öğrendim. Çok memnunum buradan.

Mehmet Süz (Öğrenci): Burası çok iyi, ferahlıyorum ve iyi geliyor. Her hafta geliyorum. Başkanımız çok iyi yapmış, iyi ki de yapmış. Çok memnunum.

Veli Bulut (Öğrenci): Hem sabah yorgunluğumuzu atıyoruz hem de çok güzel eğleniyoruz. Yüzmeyi öğrendik. Hocalarımız da çok ilgileniyor, sağ olsunlar.

Ömer Eroğlu (Veli): Öncelikle bu çocuklarımız için çok güzel bir organizasyon. Spor, çocuklarımızın olmazsa olmazı. Altyapı zaten spordan başlar. O yüzden Ferdi Başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız için çok güzel bir tatil eğlencesi oluyor.