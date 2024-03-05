Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi ile birlikte Bahtiyar Tosunbaş Caddesi ve 8 Eylül Caddesinde yağmura rağmen esnaf ve vatandaş ile bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi ile birlikte Yunusemre ilçesinde vatandaş ve esnafla buluştu.

Kapalı ve yağışlı havaya rağmen Başkan Ergün ve Başkan Çerçi’yi bağrına basan vatandaşların ilgisi görülmeye değerdi. Başkan Ergün ve Başkan Çerçi’ye; MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Hasan İlkcan Durmaz ve partililer eşlik etti.

Bahtiyar Tosunbaş Caddesi ile başlayan ve 8 Eylül Caddesi ile devam eden güzergahta esnafı ve vatandaşı selamlayan ve sıkılmadık el bırakmayan Başkan Ergün ve Başkan Çerçi’ye ilgi görülmeye değerdi. Esnafın ve vatandaşın davetlerini de geri çevirmeyen Ergün ve Çerçi, güzergah boyunca sık sık çay molası da verdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin seçim ofisinde partililerle de bir araya gelerek, birlik beraberlik mesajı verdi. Çerçi, yeni dönem projeleri ile ilgili bilgilendirmede de bulundu.