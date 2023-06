Manisa'da 'Sürü İyileştirilmesi Projesi’ devam ediyor. Salihli ilçesinde düzenlenen törenle 115 damızlık koç sahiplerine teslim edildi. Yüzde 75 hibe destekli olarak üreticilere verilen 115 adet damızlık koç, Ahmetli, Alaşehir, Salihli ve Sarıgöllü üreticilere düzenlenen törenle teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi’ kapsamında yüzde 75 hibe destekli olarak 115 damızlık koç hayvan üreticilerine teslim edildi.

Salihli ilçesinde düzenlenen törenle Ahmetli 16, Alaşehir 32, Salihli 50 ve Sarıgöl ilçesine 17 olmak üzere 115 damızlık koç hayvan üreticilerine teslim edildi. Törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Harun Sümer ve hayvan üreticileri katıldı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Salihli Hayvan Pazarı’nda yapılan törende açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

İlk konuşmayı gerçekleştiren Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Harun Sümer, yapılan desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise konuşmasında, Salihli ilçesinin hem bitkisel hem de hayvansal üretimin önemli bir merkezi olduğunu belirterek, “Buraya aktarılan her bir kuruş, her bir proje, her bir destek karşılık bulmakta. Ülkemiz tarımına ve ekonomisine karşılık vererek fazlasıyla dönmektedir. Biz de Salihli’ye yaptığımız projelerde bunu bilerek, üreticilerimizin kıymetini üretimdeki gücünü bilerek hareket ediyoruz. Buraya yaptığımız projelerde de ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. Bu projenin üçüncü yılını Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz. 100’lü rakamlardan başlayarak bugün 500 adet koç dağıttığımız rakamlara geldik. Yıllar içinde projenin başarılı olmasıyla birlikte artan bir sayıya ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin daha fazla bütçe ayırmasıyla bugün 500 adet koç dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Salihli ilçesinden çevresindeki ilçelere buradan dağıtım yapmış olacağız. Buradan aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e de şükranlarımı sunuyorum. Çünkü üreticiye geçen yıl 70 milyonun üzerinde bir bütçe ayırmışlardı, bu yılda 120 milyonu geçen bir rakam ayırdı. Ben buradan sizler adına da teşekkür ediyorum. Büyükşehir’e hem teşekkür ediyoruz hem de tarıma daha fazla bütçe ayırmasını istiyoruz. Bizler de proje yapacağız, bizim ekiplerimiz var, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de çok güzel ekipleri var, beraber çok güzel projeler ortaya çıkartıyorlar. Genel Sekreter Yardımcımız, daire başkanımız hep bizimle beraber, ekiplerimiz birlikte çalışıyorlar. İnanın bu koçlar buraya gelene kadar büyük bir emek var, sadece parayla da değil. Bu koçlar bir sene öncesinden Karacabey TİGEM’de ayırtılıyor, takibi yapılıyor. Teknik ekiplerimizin büyük emeği var, onlara da teşekkür ediyorum. Burada sürü verimliliğini arttıracak koç gibi bir projeyi üreticilerle buluşturuyoruz. Küçükbaş hayvancılık yapanlar bir koçun ne kadar önemli olduğunu bilir. Ben tekrardan emeği geçenlere teşekkür ediyor, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkürlerimi iletiyorum. Burada dağıtılan koçların bereketlerinize bereket katmasını diliyorum” dedi.