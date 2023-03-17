Manisa Büyükşehir Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Depremi Hakkında Bilgilendirme Paneli’ne katıldı. Panelde Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe temsil etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası’nın Kahramanmaraş Depremi Hakkında Bilgilendirme Paneli’ne katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen panele Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ali Demir, İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Kemal Burak Gürol, Barış Ali Çınar, Hakan Serdaroğlu ve Uğur Güllü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ender Başarı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe konuşmacı olarak katıldı. Panelde Prof. Dr. Ali Demir, Maraş depremi hakkında bilgilendirme, Ege Bölgesi ve Manisa’nın depremselliği, deprem yönetmeliğinin değerlendirmesi ve sismik izolatörler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kemal Burak Gürol ise yönetmelik-yapı denetim süreci ve projelendirme esasları, 2000 öncesi, 2011 yapı denetim sisteminin gelişi, 2018 ve sonrası binaların depreme dayanıklılığının değerlendirilmesini yaparken, Barış Ali Çınar ise binalarda hasar tespiti, bina performans analizi, riskli yapı tespiti nedir, nasıl uygulanır konularında dinleyicilere bilgiler aktardı.

Geoteknik Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ender Başarı ise Geoteknik mühendisliği nedir, her zemin bina için uygun mudur, mikrotremor yöntemi ile binanın depreme dayanımı hesaplanır mı konularında sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı.

Yapı denetimi sistemi işleyiş ve sorunları hakkında bilgilendirmeyi ise Hakan Serdaroğlu yaparken, Uğur Güllü ise İnşaat Mühendisleri Odası’nın Deprem bilinçlendirme hakkında yürüttüğü kampanyalar ve çalışmalar, deprem sonrası alınacak önlemlerde kurumlara öneriler hakkında konuşma gerçekleştirdi.

Panelde son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi birlikteliğinde yürütülen yapı stoku tespiti çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu. Gökçe, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve ilgili temsilcilerin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirildiğini belirterek bunun sonuçlarının alınmasıyla birlikte ilgili sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla Manisa’da yapılacak olan imar yönetmeliği çalışmalarını masaya yatıracaklarını söyledi. Bu konunun Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündeminde olduğunu belirten Gökçe, en yakın zamanda bu konuyla ilgili çalışmaların tamamlanarak kamuoyuna duyurusunun yapılacağını kaydetti. Gökçe konuşmasında son olarak deprem tehlikesinin bulunduğu Manisa’da konutların daha sağlam zeminler üzerine yapılabilmesi için konut alanı çalışması içinde de bulunduklarını söyledi. Panelistlerin konuşmalarının sona ermesiyle birlikte, panel dinleyicilerden gelen soruların yanıtlamasının ardından son buldu.