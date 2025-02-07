Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitiren vatandaşları anmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Hatuniye Camii ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlara helva dağıtımı yapıldı. MANİSA (İGFA) - İki yıl önce meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük hasara yol açarak 53 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olmuş, on binlerce insan yaralanmıştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından, depremde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Onur Ceylan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Manisalı katıldı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileri de etkinliğe destek vererek depremde hayatını kaybedenleri andı. Depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, dualar edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anmak, acıyı paylaşmak, birlik ve dayanışma içinde olmak için bu etkinliğin düzenlendiğini kaydetti.