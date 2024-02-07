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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde anlamlı bir anma programı gerçekleştirdi. Duaların ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin okunduğu, deprem sergisi ve tatbikatlarının yapıldığı anma programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “Kahramanmaraş depremleri başta olmak üzere, afetlerde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma programı, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu, Ergün Aksoy, Metin Memiş, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sibel Alkın Kedersiz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Onur Pabuçcuoğlu, MHP Manisa İl Başkan Yardımcıları, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

“İLK ANDAN İTİBAREN DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUK”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhlarına ithafen dualar okundu. Daha sonra günün anısına konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, “6 Şubat 2023 tarihi, saat 04.17’de Kahramanmaraş-Pazarcık ve 13.24’de Elbistan merkezli meydana gelen depremlerin acısı, hala yüreğimizde taze. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde ciddi yıkıma neden olan ve Asrın Felaketi olarak nitelendiren bu büyük acıda yitirdiğimiz tüm kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Binlerce insanımızı yaşamdan koparan, çok sayıda insanımızı yaralayan ve evsiz bırakan bu büyük felaketin ardından arama-kurtarma çalışmaları, enkaz kaldırma ve yaraların sarılması noktasında ilk andan itibaren devletimizin ve milletimizin yanında olduk” dedi.

DEPREMDE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

Afet bölgesinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmaları anlatan Başkanvekili Güzgülü, “Başta İtfaiye Dairemiz olmak üzere, Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğümüzün tüm birimleriyle, iş makinelerimizle, kamyonlarımızla, akaryakıt tankerlerimizle, yüzlerce aracımız ve yüzlerce personelimizle afet bölgesinde vatandaşlarımızın yaralarına derman olmaya gayret ettik. Çadır kentte kurduğumuz aşevi ve yemek dağıtım aracımızla iftar ve sahurda kardeşlerimize destek sağladık. Manisa Valiliğimiz ve AFAD koordinatörlüğünde ihtiyaç malzemelerini araçlarla afet bölgesine gönderdik. Bunların yanı sıra şehrimize gelen afetzedelerimizin mutluluğu ve huzuru için çalışmalar yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ AKTİF ROL ÜSTLENDİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının afet bölgesindeki çalışmalarını da paylaşan Güzgülü, “Acı haberi almamızla birlikte 6 Şubat şafağında itfaiyemiz hızla yola çıkarak, Osmaniye’de arama-kurtarma çalışmalarına dahil oldu. Osmaniye’deki görevini tamamladıktan sonra da Adıyaman’a geçen ekiplerimiz, toplamda 12 gün afet bölgesinde çalışma yürüttü. Bunların akabinde bir itfaiye ekibimiz de Kahramanmaraş’taki çadır kentte yangın riskine karşı bölgede görevini sürdürdü. İtfaiyemizin afet bölgesinde yaptığı çalışmalar, Cumhurbaşkanlığımız tarafından Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası ve Nişanıyla ödüllendirildi” diye konuştu.

“ZOR GÜNLERİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ”

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Güzgülü, konuşmasını şöyle noktaladı: “Rabbim, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Bizler millet olarak bir ve beraber oldukça, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu zor günleri de Allah’ın izniyle hep birlikte atlatacağız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, kazadan ve beladan korusun. Birazdan okunacak Kur’an-ı Kerim tilavetinin ve edeceğimiz duaların yitirdiğimiz canların ruhlarına ulaşmasını niyaz ediyorum. Miraç Kandilini idrak ettiğimiz bu mübarek günde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin mekanlarının cennet olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Bu duygularla bir kez daha Kahramanmaraş depremleri başta olmak üzere, afetlerde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, düzenlediğimiz anma programında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

DEPREM TATBİKATI YAPILDI

Konuşmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Şehir Tiyatrosu tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem senaryosu eşliğinde yapılan güvenlik önlemi, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmasının yapıldığı tatbikatta, Şehir Tiyatrosu oyuncuları da yakınlarının enkaz altından kurtarılmasını bekleyen afetzedeleri canlandırdı. Tatbikatta Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yetiştirilen arama kurtarma köpeği ‘Fay’ da yer aldı.

VATANDAŞLARA PİLAV VE KANDİL SİMİDİ İKRAM EDİLDİ

Tatbikatın ardından protokol üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesinin afet bölgesinde yaptığı çalışmaların fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi. Ayrıca Manisa Büyükşehir Belediyesinin deprem bölgesinde kullandığı araç ve ekipmanlar da incelendi. Yapılan çalışmalar hakkında İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal tarafından protokol üyelerine bilgi verildi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ruhlarına ithafen duaların okunduğu programın sonunda, vatandaşlara Manisa Büyükşehir Belediyesinin mobil ikram aracından pilav ve kandil simidi ikram edildi.