MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Özyurt Mahallesinde dere yatağı içerisinde bulunan tersip bendleri önünde biriken toprak malzemeyi temizleyerek, su akışını sağlıklı bir yapıya kavuşturdu.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Özyurt Mahallesinde su akışının hızının kesilerek bir taşkın yaşanmaması için tersip bendlerinin önünde ver arkasında biriken toprak malzeme temizlendi. Bu sayede, mahalle merkezine yağmurlu havalarda gelen çamur gelmesinin önüne geçildi. Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün ile MASKİ İlçe Şefi Ramazan Tuğrul Kacar da Mahalle Muhtarı Ali Sarıkayalı ile birlikte yürütülen çalışmaları birlikte takip etti.

Mahalle Muhtarı Ali Sarıkayalı, “Mahallemizden geçen dere yatağındaki tersip bendleri MASKİ’nin çalışmalarıyla temizlendi. Çalışmadan çok memnunum. Yağışlı havalarda bu bölgeden artık mahallemize çamur gelmeyecek. Cengiz Başkanımıza hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.