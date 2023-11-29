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MASKİ Genel Müdürlüğü, son günlerde ilimizi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış ve fırtına ile birlikte şehir merkezinde yer alan dere ve sulama kanallarında taşkın meydana gelmemesi amacıyla temizlik çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son günlerde il genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı yapılan uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri şehir merkezindeki dere ve sulama kanallarında yağış anında, öncesinde ve sonrasında su tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Ekiplerin yağış anında da yaptığı müdahaleler ile taşkın oluşmasının önüne geçildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Manisa’da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak durmadan dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar ve fırtınada tüm ekiplerimiz ile sahadaki çalışmalarımıza devam ettik. Yağış anında, öncesinde ve sonrasında da sulama kanalları ve derelerdeki temizlik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. 17 ilçemizde de bu çalışmalar sürdürülüyor. Dere yatakları ve yağmur suyu kanalları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılmaya devam ediyor. Bu durum kayıplara neden oluyor, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dere yataklarını çöp olarak kullanmayalım. Temizlik esnasında yine çöp olarak adlandıracağımız her şey çıkmaya devam ediyor. Dere yataklarına dökülen çöpler sel felaketi taşkın olarak geri dönüyor. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz. Lütfen hep birlikte çevremizi koruyalım” dedi.