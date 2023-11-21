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MASKİ Genel Müdürlüğü, hafta sonu ilimizi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış sonrasında Turgutlu ilçe merkezi ve Avşar Mahallesinden geçen dere ve sulama kanallarında yağış anında, öncesinde ve sonrasında su tahliye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hafta sonu il genelinde etkili olan aşırı yağışlara karşı yapılan uyarıları dikkate alarak gerekli önlemleri aldı.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Turgutlu ilçe merkezi ve Avşar Mahallesinden geçen dere ve sulama kanallarında yağış anında, öncesinde ve sonrasında su tahliye ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ekiplerin yağış anında da yaptığı müdahaleler ile taşkın oluşmasının önüne geçildi.

İl genelindeki dereler ve su kanallarının sorumsuzca atılan çöpler nedeniyle tıkandığını ve büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Manisa’da yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınların önüne geçmek amacıyla idare olarak durmadan dere temizlik ve ıslah çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışta da tüm ekiplerimiz ile sahadaki çalışmalarımızı sürdürdük. Temizlik çalışmalarında karşılaştığımız manzaralar hiç değişmiyor. Dere yatakları ve yağmur suyu kanalları bilinçsiz vatandaşlar tarafından çöplük gibi kullanılmaya devam ediyor. Bu durum kayıplara neden oluyor, halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, dere yataklarını çöp olarak kullanmayalım. Temizlik esnasında yine çöp olarak adlandıracağımız her şey çıkmaya devam ediyor. Dere yataklarına dökülen çöpler sel felaketi taşkın olarak geri dönüyor. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçli olmaya çağırıyoruz. Lütfen hep birlikte çevremizi koruyalım” dedi.