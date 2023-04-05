MASKİ Genel Müdürlüğü, dün sabah saatlerinde etkisini gösteren ve il genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında sahadaki çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.

Ekipler dere yataklarında biriken çöpler ile yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını temizleyerek yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

Uncubozköy mahallesinde bulunan Çakal deresinde meydana gelen kısmi taşkın Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığının ortak çalışmasıyla kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Yürütülen çalışmaları MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Cem Çöllü ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz yakından takip etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “İl genelinde etkisini gösteren sağanak yağışta tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürdü ve sürdürmeye devam ediyor. Gün içerisinde metrekareye yaklaşık 60 kilogram yağış düştü. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrasında da 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceğiz. İl genelinde yağmur suyu hatları ve ızgaralarımıza ekipler tarafından yapılan müdahale sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmasına izin vermedik. Sahadaki mesaimiz yağış uyarısının bitmesine dek devam edecek” dedi.