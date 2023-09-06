Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile birlikte, Salihli’de üzüm kesimi ve serim yapan işçileri ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında tarım işçilerinin üretim esnasında ihtiyaç duydukları koruyucu malzemeler, işbaşında tarım işçilerine teslim ediliyor.

Bu kapsamda Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, teknik ekipler, Yeşilkavak ve Beylikli mahalle muhtarları ile birlikte, Salihli ovasında üzüm hasadı yapan işçilerle bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını, tarladaki işçilere ileten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; üzüm sepeti ile birlikte bez çanta, şapka, bere, yağmurluk, 2 çift eldiven, ilaçlama maskesi ve ilaçlama gözlüğü bulunan koruyucu ekipman çantasının takdimini gerçekleştirdi. Salihli ovasındaki işçiler, kendilerini düşünerek hazırlanan hediyeden mutluluk duyduklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e selam ve teşekkürlerini iletti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde kırsala yönelik proje ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.