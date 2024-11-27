Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle “Empati Var, Engel Yok” etkinliği düzenlendi. Farkındalık söyleşileri ve serginin yer aldığı etkinlikte gözler kapalı, eller bağlı olarak, ağız ve ayaklarıyla çizilen resim ile engellilik konusunda farkındalık oluşturuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) tarafından bu yıl 8.’si düzenlenen “Empati Var, Engel Yok” etkinliği düzenlendi. Toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlik büyük ilgi gördü. “Empati Var, Engel Yok” etkinliğinin ilk günü, Meydan AVM’de düzenlenen resim çalışmalarıyla başladı. Engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları anlamaya yönelik gerçekleştirilen etkinlikte gözler kapalı, eller bağlı olarak ağız ve ayaklarıyla resim çizme etkinliği yapıldı. Etkinlik ile engelli bireylere yönelik empati kurma fırsatı yaratıldı. Engelli bireylerin zorluklarla baş etme becerilerini ve yaratıcılıklarını sergileyen etkinlik, farkındalığın arttırılmasını amaçlıyor.

İlham Verici Hikayelerini Paylaştılar

“Empati Var, Engel Yok”etkinliğininikinci gününde ise MCBÜ Uncubozköy yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde farkındalık söyleşileri düzenlendi. Söyleşide Sefa Yurtkölesi, Mert Üzel, Ezgi Sahilioğlu, Nurcan Engil ve Ferhan Özkan, yaşamlarındaki engelleri nasıl aştıklarını ve hayata dair hikâyelerini paylaştı. Söyleşiye, Manisa Kalkınma ve Gelişim Derneği Başkanı Ural Sevener, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli hizmetler Şube Müdürü Gülşah Hakyol, Manisa CBÜ Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu MüdürüProf. Dr. Seren Gülşen Gürgen, Öğretim Görevlisi Özge Göbel Balık, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Söyleşinin ardından, ilk gün yapılan resim etkinliklerinde katılımcılar tarafından çizilen resimler sergilendi.