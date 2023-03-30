MASKİ Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarıyla gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir Manisa bırakmak adına güneş enerji santrali yatırımlarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde Manisa’nın çevresini korumak adına güneş enerji santrali yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda idare bünyesinde ilk olarak Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile Yunusemre ilçesi Seyitli Mahallesinde 1 megavatlık güneş enerji santrali (GES) inşa edildi. Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi içerisine inşa edilen 1 megavatlık tesiste de çalışmalarda sona gelinirken, Seyitli Mahallesinde inşa edilen 5 megavatlık yeni tesiste ise çalışmalar hızla sürüyor. ETV ekranlarında yayınlanan ‘İcraatın İçinden’ programının canlı yayın konuğu olan MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir de, hem enerji tasarrufu sağlaması hem de elde edilen gelir ile Manisa’nın geleceğine yatırım yapılması noktasında güneş enerji santrallerinin önemine değindi.

“ENERJİ GİDERLERİMİZİ AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Manisa’nın doğasını korumak için geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün öncülüğünde yatırım programına eklenen GES kurulumlarına hızla devam edildiğini belirten Daire Başkanı Emir, “Manisa genelindeki su kaynaklarımızın büyük çoğunluğu yer altından sağlanıyor. Suların yüzeye çıkarılması adına gerekli sondaj çalışmaları ve atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi için sarf edilen enerji, Genel Müdürlüğümüz bütçesinde ciddi bir yer tutuyor. Enerji giderlerini azaltmak adına ilk olarak 2021 yılında Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde oluşturduğumuz 1 megavatlık GES’in hemen akabinde Seyitli’de kurulu gücü 1 megavat olan tesis inşa ettik. Hali hazırda işletmemizde olan 2 megavatlık tesisimiz mevcut” dedi.