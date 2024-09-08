Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurtuluş günleri dolayısıyla 17 ilçede çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Etem Tem Fotoğraf Sergisi, Kültür Merkezi Lale Fuaye’de ziyaretçilere kapılarını açtı.MANİSA (İGFA) - Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle hayata geçirilen 6. Etem Tem Fotoğraf Yarışması’nda yapılan değerlendirmelerin ardından ödüller sahibini buldu.

Yarışmada dereceye giren ve sergileme ödülü kazanan fotoğraflar, kurtuluş günleri boyunca Afyonkarahisar’dan İzmir’e kadar, düşman işgalinden temizlenen pek çok kentte sergileniyor.

Yarışmaya gönderilen yüzlerce fotoğrafın arasından seçilen eserlerden oluşan Etem Tem Fotoğraf Sergisi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Fuaye’de ziyaretçiler için kapılarını açtı.

Açılışta Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı Şeref Taşçılar, İl Kadın Kolları Başkanı Gülbahar Tahmilci ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Afyonkarahisar Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Veli Cengiz ve dernek saymanı Sıtkı Erkul’un yanı sıra Manisalı yurttaşlar yer aldı.

Katılımcılar sergi açılışını yaptıktan sonra sergiyi gezerek fuaye alanındaki fotoğrafları bir bir inceledi.

ETEM TEM KİMDİR?

Etem Tem, Milli Mücadele’nin başlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında fotoğraf makinesi sahibi tek yedek subaydı. 1921 yılından 10 Kasım 1938’e kadar tarihi ve yeri belli 700’e yakın fotoğraf, bir kısmı Kurtuluş Savaşı’na ait 800 metre sinema filmi çekti. Söz konusu yüzlerce kare fotoğraftan birçoğu bugün hala tarihi belge niteliği taşıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün en ünlü fotoğraflarından olan Kocatepe fotoğrafı ise Etem Tem’in çektiği fotoğraflar arasındaki ayrıcalığını koruyor. Milli Mücadele’nin sembolü haline gelmiş çok sayıda fotoğrafta emeği bulunan Etem Tem, 15 Ocak 1971’de yaşama gözlerini yumdu.