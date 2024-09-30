Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü, farkındalık maçında bir araya geldi. Dostluğun kazandığı müsabakada “Sporda Engel Yoktur” sloganına vurgu yapıldı.MANİSA (İGFA) - Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü, farkındalık maçında bir araya geldi. Dostluğun kazandığı müsabakada “Sporda Engel Yoktur” sloganına vurgu yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında, farkındalık oluşturmak adına bir dizi futbol müsabakası düzenlendi. Necmi Temizel Spor Tesisinde düzenlenen müsabakaya Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Kümüştekin, Erkan Turbil, Eray Durukan, Kulüp Genel Koordinatörü Alparslan Kaya, Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Bilal Cansu, işitme engelli sporcular ve aileleri katıldı. “Sporda Engel Yoktur” sloganıyla düzenlenen müsabakada Manisa İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncularından karma iki takım oluşturuldu. Mağlubiyetin olmadığı dostluk maçında hayata iyilikle dahil olunması ve iyiliğin engelleri aştığı vurgulandı. Maç boyunca işaret diliyle iletişim kurularak, sporun engel tanımadığı bir kez daha gösterildi. Müsabaka sonunda her iki takıma da plaket takdim edildi.