Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Akhisar'da 565’inci Çağlak Festivali Açılış Töreni’ne katıldı. Kortej yürüyüşü ile başlayan program Şeyh İsa Camii’ndeki açılış töreni ile devam etti. Başkan Zeyrek yaptığı konuşmada, “Ülkemizin en köklü şenliklerinden, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesinde yer alan, Akhisar Çağlak Festivali’nde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Manisa'mızı festivaller kenti yapmak istiyoruz. Sahip olduğumuz bu kadim kültürün sadece Manisa'mızda değil, başta tüm ülkede sonra uluslararası camiada da bilinsin istiyoruz” dedi. MANİSA (İGFA) - 565’inci Akhisar Çağlak Festivali’nin açılış töreni, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi’ndeki kortej yürüyüşü ile başladı. Programa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şeyh İsa Camii’nde Çağlak Festivali’nin açılış töreni ile devam eden açılış programında ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an tilaveti ile süren Çağlak Festivali açılış programı protokol üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Festivale işlerinin yoğunluğu nedeniyle katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de mesajı konuklara okundu.

“İYİ Kİ VARSINIZ” Şeyhisa Mahalle Muhtarı Zafer Kara, “Çağlak Festivali bu sene 565’inci kez düzenlenen, Türkiye’de Kırkpınar’dan sonraki en uzun soluklu festivaldir. Ben, Büyükşehir Belediye Başkanıma, Akhisar Belediye Başkanıma, Akhisar Kaymakamıma nasıl teşekkür etmeyeyim. Biz, değerlerimize sahip çıkmalıyız. İyi ki varsınız” dedi.

“ÇAĞLAK FESTİVALİMİZİN AKHİSAR’IMIZA VE MANİSA’MIZA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM” Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise konuşmasında, “Akhisar Çağlak Festivali sebebiyle bugün bir arada olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. UNESCO tarafından dünya kültürel mirasları listesine alınan Akhisar Çağlak Festivali’ni her yılın Mayıs ayında, halkımızla birlikte coşkuyla kutluyor ve şehrimizde bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz.

Biz de, Akhisar Belediyesi olarak, tarihin bize verdiği sorumluluğun bilinciyle bu geleneğin yaşatılması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Şeyh İsa'yı bir kez daha anıyor ve bu yıl 565’incisini kutladığımız Çağlak Festivalimizin Akhisar’ımıza ve Manisa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ÇAĞLAK FESTİVALİ, UNESCO’NUN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASLAR LİSTESİNDE YER ALIYOR Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de yaptığı konuşmaya şu sözlerle başladı: “Bu yıl 565’incisini kutladığımız Akhisar Çağlak Festivali’ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ülkemizin en köklü şenliklerinden, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesinde yer alan, Akhisar Çağlak Festivali’nde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geleneğimizi var eden alimlerin alimi, ilim insanı, Bayramilerin piri Şeyh İsa’nın kıymetini yad etmek, hem tarihimizin büyüklüğünün hem inancımızın derinliğinin bir özelliğidir. Bizim temelimizde bilgi var, bilgelik var, irfan var. Atalarımızın kalemleri kılıçlarından keskin olduğu içindir ki büyük bir devletin parçası olmuşuz, büyük alimler çıkarmışız ve alimleri 565 yıldır şenliklerle anar olmuşuz” dedi.

“GEÇMİŞİMİZE VE DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ” Şeyh İsa gibi alimlerin ne kadar değerli olduğunu bildiğini ve nesiller boyu aktarmak istediklerini ifade eden Başkan Zeyrek, “1459’dan bu yana Şeyh’in şehrimize gelişini kutluyoruz. Akhisar Belediyemiz yıllardır bu görevi en güzel şekilde yerine getiriyor. Elbette bu yıl ayrı bir heyecan ve duygu ile kutluyoruz. Zîra Manisa'mızın zengin tarihi mirasının farkındayız. Her ilçesinde sahip olduğumuz kadim kültürün ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, eşsiz tarihimizi yaşatmak, anmak, gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizden olacak. Geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkacağız.

Bilgelerin dediği gibi her ağaç kendi kökü üzerinde yetişir. Biz de sahip olduğumuz kültürün, maneviyatın, ilmin ve bilginin temelleri üzerinde var oluyoruz. Onunla büyüyor ve gelişiyoruz. Geçmişin ışığı geleceğimizi de aydınlatıyor” açıklamasını yaptı.

“TARİHİ, KÜLTÜRÜ, TURİZMİ BİR ARAYA GETİRMEK ZORUNDAYIZ” Festivallerin sadece eğlence araçları değil, temel olarak kültürün taşınması noktasında büyük öneme sahip olduğunu burgulayan Başkan Zeyrek, “Nesilden nesile aktarılan mirasın en önemli araçlarıdır. O nedenle biz Manisa'mızı festivaller kenti yapmak istiyoruz. Sahip olduğumuz bu kadim kültürün sadece Manisa'mızda değil, başta tüm ülkede sonra uluslararası camiada da bilinsin istiyoruz. Tarihi, kültürü, turizmi bir araya getirmek zorundayız. Bu yönde çok ciddi çalışmalarımızın olduğunun müjdesini buradan vermek istiyorum. Sözlerime son verirken başta Besim Dutlulu başkanım olmak üzere, bu festivalde emeği geçen tüm Akhisar Belediyesi çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 565 yıldır devam eden Akhisar Çağlak Festivali’nin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Nice festivallerde buluşmak üzere, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

BAŞKAN ZEYREK’E PLAKET TAKDİM EDİLDİ Konuşmalar sonrasında ise Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Akhisar Kaymakamı Murat Kütük’e plaket takdim edildi. Program sonunda Akhisar Belediyesi tarafından geleneksel olarak hazırlanan “keşkek” misafirlere ikram edildi.