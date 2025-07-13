Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı’nın manevi atmosferinde, geleneksel hale getirdiği aşure ikramlarına bu yıl da devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Şehrin farklı noktalarında sürdürülecek olan aşure dağıtımları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiriliyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Destan Bulgay’ın da katıldığı programda, yapılan duaların ardından, özenle hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Paylaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini yansıtan programda, Manisalılar hem bu anlamlı geleneği bir arada yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

Vatandaşlardan Teşekkür

Gaziantep’ten geldiğini belirten Fatma Sevda Demirci, “Manisa’ya, kardeşimin yanına ziyarete geldim. Yapılan aşure ikramını çok beğendim. Aşure çok güzel olmuş, ayrıca çok büyük miktarda yapılmış, Allah kabul etsin. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Funda Demirci ise “Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çok güzel etkinlikleri oluyor. Gayet memnunum ve hepsine de katılmaya çalışıyorum. Bugün hem kendim hem de çocuklarım için aşure aldım. Muharrem Ayı sebebiyle yapılan aşureden burada alıp tadan herkesin bir arada olması, dualar etmesi çok güzel bir şey. Buna vesile olan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aşure Dağıtımları Kentin Farklı Noktalarında Sürecek

Büyükşehir Belediyesi’nin aşure ikramları, kentin farklı noktalarında belirlenen tarihlerde devam edecek belirtti. Aşure ikram programı şöyle:

14 Temmuz Pazartesi 17.30 Ulupark

16 Temmuz Çarşamba 17.30 15 Temmuz Demokrasi Meydanı

18 Temmuz Cuma 14.00 Horozköy Meydanı

20 Temmuz Pazar 13.00 Nurlupınar Pazaryeri

20 Temmuz Pazar 16.00 Muradiye Pazaryeri

21 Temmuz Pazartesi 13.30 Karaköy Pazaryeri

24 Temmuz Perşembe 13.30 Perşembe Pazaryeri (Eski Garaj)