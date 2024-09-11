Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Zorlu Holding’in ‘Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi’ kapsamında Vestel gönüllülerinin katılımıyla Yunusemre ilçesindeki Çiftlik Park’ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Zorlu Holding’in Vestel gönüllülerinin katılımıyla çevre temizlik etkinliği düzenlendi.

Yunusemre ilçesi Çiftlik Park’ta, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Ceylan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve Vestel çalışanları katıldı. Etkinlik kapsamında Zorlu Holding’in ‘Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi’ne bağlı 40 Vestel gönüllüsü, 50 torba çöp toplayarak parkı temizledi. Toplanan çöpler, bertaraf edilmek üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Bireylerin karbon ayak izini azaltmalarının önemine dikkat çekmek, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması mesajı verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşları çevre temizliğine duyarlı olmaya davet etti. Çevrenin temizliğinin korunması için park ve yol kenarlarına konulan çöp kutularının önemi vurgulanırken, çöplerin çöp kutusuna atılması gerektiğinin altı çizildi.