Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Ahmetli Belediyesi, sürdürülebilir enerji ve yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında önemli bir projeye imza attı. Ahmetli’ye 2 megavatlık Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş tarafından protokol imzalandı.MANİSA (İGFA) - İki belediyenin ortak çalışması ile hayata geçirilecek GES projesi, 3 bin 216 ton karbon emisyonunu engelleyerek hem çevre dostu enerji üretimini destekleyecek hem de 7 bin 825 ağaca eş değer bir çevresel katkı sunacak.

Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu noktada önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda, Ahmetli İlçesi’nde 2 megavatlık Güneş Enerji Santrali kurulması için harekete geçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Ahmetli Belediyesi iş birliğiyle kurulacak olan GES projesi için protokol töreni düzenlendi. Protokolü Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş imzaladı.

3 Bin 216 Ton Karbon Emisyonunu Engelleyecek

Ahmetli İlçesi Canbazlı Mahallesi’nde yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde bir alana kurulacak GES, yılda 3,2 milyon kilowatt saat (kWh) enerji üreterek yaklaşık 12 milyon TL kazanç sağlayacak. Aynı zamanda, 3 bin 216 ton karbon emisyonunu engelleyerek 7 bin 825 ağaca eş değer bir çevresel katkı sunacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yatırımla yalnızca kendi enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayıp çevresel sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sağlayacak. Enerji fiyatlarının sürekli yükseldiği bir dönemde, bu tür projeler hem ekonomik tasarruf sağlıyor hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma amacına hizmet ediyor. Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla doğaya ve ekonomiye değer katmaya devam ederek, sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

“Yeşil Dönüşümün Sağlanması Ve Enerji Giderlerinin Azaltılması İçin Çok Önemli”

Yapılacak GES yatırımının önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Ahmetli Belediyemiz ile birlikte 2 Megavatlık Güneş Enerji Santrali’ni Manisa’ya kazandırıyoruz. Hem yeşil dönüşümün sağlanması hem de enerji giderlerimizin daha da azaltılması noktasında çok önem verdiğimiz bir proje. Süreci uzun zamandır Fuat Başkan ile birlikte yönetiyoruz. İmza aşamasına geldik. En kısa sürede de tesisimizi Ahmetli’mize kazandıracağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Ahmetli Belediyesi’nin ortak iş birliklerine devam edeceğimizin müjdesini de vermek isterim” dedi.

“Manisa’mız Ve Ahmetli Kazanacak”

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Ahmetli Belediyesi’nin ortak geliştirdiği projeye imza atmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Fuat Mintaş ise “Bu proje sadece bize bir kazanım değil. Çevreye duyarlı bir tesis olarak Manisa’mız ve Ahmetli kazanacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek başta olmak üzere emeği geçen tüm ekibine teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra da güzel projelerle birlikte hareket edeceğiz” diye konuştu.