Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı hal denetim ekipleri, kente kayıt dışı sebze ve meyve girişini önlemek için denetimlerini gece gündüz sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı hal denetim ekipleri, ürünün üretildiği tarladan, tüketiciye kadar olan süreçte kontrol altında tutulması, üretici ve tüketicinin haklarını korumak için büyük özveri gösteriyor.

Kentin giriş ve çıkış noktalarında gece gündüz denetimlerini sürdüren hal denetim ekipleri, 2023 yılında Ocak-Haziran ayları arasında 21 bin 419 araç sorgulayarak, cezalı hal rüsum ve idari para cezası olmak üzere 804 adet tutanak düzenledi.

Denetim çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş,” 5957 sayılı yasa doğrultusunda il genelinde muhtelif noktalarda denetimlerimizi gece gündüz sürdürüyoruz. Bu denetimlerle hal kayıt sistemine bildirimi yapılmayan malların şehre girişinin ve çıkışının önüne geçilmesini sağlayarak hem kayıtlı esnafın hakkını koruyoruz, hem de vatandaşların kaliteli sebze ve meyve tüketmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda, hal denetim ekiplerimizin Ocak ve Haziran ayı arasında yürüttüğü denetimlerde de 21 bin 419 araç sorgulayarak 804 adet tutanak düzenledi. Öte yandan yaz aylarının yaşanmasından dolayı artan üretim nedeniyle ekiplerimiz denetimlerini de sıklaştırdı” dedi.