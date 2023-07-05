Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında karasinek ve sivrisinek başta olmak üzere halk sağlığını tehdit eden haşerelere yönelik mücadelesine aralıksız devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisalıların yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirebilmesi için Mart ayı başından itibaren yoğun bir şekilde haşereyle mücadele çalışması yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeşil alan, sokak ve açık alan ilaçlamalarını gece ve gündüz aralıksız sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce de çalışmaları yerinde takip ediyor.

İl genelinde haşereyle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten İnce, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda Mart ayından bu yana ekiplerimiz, haşerelere karşı etkin bir mücadele sergiliyor. 17 ilçemizde, 51 araç ve 1 drone ile sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gündüz yürütülen larvasit, yeşil alan ve çöp konteyner uygulamalarına ek olarak, akşam saatlerinde sivrisinek uçkun mücadelesine yönelik açık alan (sokak) uygulamaları da yapıyoruz. Bu yıl itibari ile 4.7 ton larvasit, 2.8 ton uçkun tüketimi olmuştur. Mevsim dışı yağışların popülasyon artışına sebep olması nedeniyle olağan üstü bir gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” diye konuştu.