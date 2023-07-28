Haşereyle mücadelesine 17 ilçede aralıksız bir şekilde devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’da da sivrisinek ve karasineklere karşı larvasit uygulaması, ayrıca çöp konteynerleri, yeşil alan, sokak ve açık alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında üreme ortamları genişleyen sivrisinek ve karasineklere karşı larvasit uygulaması çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17 ilçede çöp konteynerleri, yeşil alan, sokak ve açık alanlarda ilaçlamalar gerçekleştiriliyor. Turgutlu’da da yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar doğrultusunda hem karadan hem de havadan uçkun mücadelesinde bulunuluyor. Mahalle muhtarları da memnuniyetle karşıladıkları çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Ekiplerin her saatte yanlarında olduklarını belirten Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, “Cengiz Başkanımızdan da Allah razı olsun. Kendisini seviyoruz, her konuda yanımızda oldular. Ekibi güzel çalışıyor. En önemlisi bizim için o. Ne zaman arasak 24 saat telefonlarına ulaşabiliyoruz. İlaçlama konusunda bir sıkıntımız yok. Böyle güzel çalışmalar bizleri mutlu ediyor” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalardan son derece memnun olduklarını ifade eden Yeni Mahalle Muhtarı Yalçın Bostancı ise, “İlaçlama noktasında da aradığımız her personele anında ulaşabiliyoruz. Gerektiğinde anında müdahale ediliyor. Mahalle halkı olarak bir problem yaşamamaktayız. Cengiz Başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.