2024 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında Manisa genelinde yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa’da toplum sağlığının korunması ve sokak hayvanlarının refahının sağlanması amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 17 ilçe belediye başkanı ve Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürü Kerim Gençoğlu katıldı.

Toplantıda hayvan refahının artırılması ve toplumsal huzurun sağlanması için 2025 yılı bütçesinde Hayvan Bakımevleri ve Doğal Yaşam Alanları için gerekli finansmanın ayrılması kararlaştırıldı. Hayvanların daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşamalarını sağlamak amacıyla kullanılacağından, bütçenin hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiği de vurgulandı.

Hayvan Bakımevleri ve Doğal Yaşam Alanlarının planlanması, yer tahsisi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ile sürecin hızlandırılması hedefleniyor. Manisa’nın hayvan hakları konusunda örnek bir şehir olması için tüm kurumların iş birliği içinde çalışması sağlanacak. İşbirliği kapsamında, nüfusu 25 binin altında olan ilçelerdeki belediyeler, sokak hayvanlarını en yakın bakımevi bulunan belediyelere gönderecek. Bu sayede tüm hayvanların eşit şartlarda bakım ve koruma hizmetinden yararlanması sağlanacak.

Toplantıda, hayvan bakımevlerinin fiziki koşullarının iyileştirilmesi de görüşülen önemli maddeler arasında yer aldı. Barınakların modern standartlara uygun hale getirilmesi, hayvanların sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli düzenlemelerin yapılması kararlaştırıldı.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN REHABİLİTASYON SÜREÇLERİ HIZLANACAK

Manisa genelinde sokak hayvanlarının korunmasına yönelik projeler devam edecek.

Bakımevlerine alınacak hayvanların sağlık, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin yönetmeliğe uygun şekilde yürütülmesi de alınan kararlar arasında yer aldı.

Bakımevlerinde veteriner hekim istihdamının arttırılması, sokak hayvanlarının tedavi süreçlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için de gerekenlerin yapılması sağlanacak.