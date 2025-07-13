Manisa Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylerin kentte daha rahat ve güvenli şekilde hareket edebilmeleri için hissedilebilir zemin uygulamalarını sürdürüyor. "Engelsiz Manisa" hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir genelinde kaldırım ve yaya yollarına hissedilebilir yüzeyler kazandırılmaya devam ediliyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir'in 'Engelsiz Manisa' hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmada, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mimar Sinan Bulvarı üzerinde, Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ile Prime AVM arasındaki güzergahta hissedilebilir yüzey uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şefi Feridun Başyiğit, “Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Prime AVM arasında görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir yüzey uygulamasına başladık. Bu yolun görme engelli bireyler tarafından daha güvenli ve bağımsız bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Başkanımız Besim Dutlulu’nun direktifleri doğrultusunda, bu uygulamayı şehrin tamamına yaymak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” dedi.

Ulaşım Dairesi yetkilileri, kent genelinde herkes için erişilebilir bir şehir hedefiyle çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.