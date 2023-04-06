Manisa Büyükşehir Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı ortaklığı ile Manisa’ya kazandırılacak olan Hayvan ile Terapi Merkezi (HİTMER) için Zafer Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zafer Kalkınma Ajansı ile Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün ortaklaşa çalışmaları ile Manisa’ya kazandırılacak olan Hayvan Destekli Terapi Merkezi (HİTMER) için Zafer Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı yanında bulunan alanda yapılması planlanan, engelli ve diğer dezavantajlı gruplara yönelik olarak içerisinde köpekli terapi, atla hipoterapi gibi uygulamaların yapılacağı, çocuk ve yetişkinler için sosyal donatıların olacağı proje için fikir alışverişinde bulunuldu. Çocuk ve yetişkinlere yönelik sosyal donatı alınlarının da yer alacağı projenin en kısa zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor.