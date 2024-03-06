MASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu depoları ve sondaj kuyularından çıkan suyun miktarını ultrasonik debimetre cihazları ile 7/24 kontrol ediyor. Sondajlardan üretilen suyun verimi ve mevsimsel şartlar nedeniyle su rezervlerindeki artış veya azalış görevli ekipler tarafından inceleniyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusundaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, içme suyu depoları ve sondaj kuyularından çıkan suyun miktarını ultrasonik debimetre cihazları ile 7/24 kontrol ediyor. Sondajlardan üretilen suyun verimi ve mevsimsel şartlar nedeniyle su rezervlerindeki artış veya azalış sürekli kontrol ediliyor.

SU YETERSİZLİĞİ TESPİT EDİLEN BÖLGELERE YENİ SONDAJ PLANLAMASI YAPILIYOR

Ultrasonik debimetre cihazı ile sayesinde de boruların içinden geçen su miktarının ölçülebilmesi birçok noktada avantaj sağlıyor. Yapılan işlem sonucunda sondaj noktası ile içme suyu deposundan çıkan suyun miktarının ölçümü yapılıp, veriler değerlendirilebiliyor. Bu veriler ışığında vatandaşa ulaşan suyun yeterli olup olmadığı kontrol ediliyor. Su yetersizliği tespit edilen bölgede yeni sondaj planlaması yapılarak çalışmalara başlanıyor.