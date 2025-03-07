Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla kentin dört bir yanında iftar sofraları kurmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, iftarını Alaybey Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar programında Manisalılarla birlikte açtı. İftar programına mahalleliler büyük ilgi gösterdi.Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in eşi ve kızı ile birlikte katıldığı iftar programında, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Onur Ceylan, Erdem Yıldırım, Özge İldem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Kılıç, Oğuz Murat Pınar, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve mahalleliler yer aldı.

“Manisa büyük bir aile”

Ailesiyle iftarda yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, “Manisa, büyük bir aile. Ramazan ayının ruhunu hep birlikte iftar sofralarımızda yaşamak, dayanışmayı ve sevgiyi paylaşmak bizim için çok kıymetli. Bu sofralar sadece bir yemek değil, gönüllerin buluştuğu birer kardeşlik sofrası. Birlikte nice Ramazanlara” diye konuştu.

Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay, beraberindekilerle birlikte Sancaklı Yörükler Derneği’ne giderek, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlenecek iftar programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edecek.