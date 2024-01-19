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Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 8 Eylül İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere, merkezde afet farkındalık eğitimi verildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Ben Minik Tarzan’ım Afetlere Hazırım Projesi’ kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 8 Eylül İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Yaklaşık 200 öğrenciyle programa katılım sağlayan öğrencilere Acil Afet ve Durum Yönetimi Uzmanı Serhan Karabey Doğru tarafından afet farkındalık eğitimi, afetlerde yardımcı olan eğitimli köpekler eşliğinde verildi. Eğitim programına Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce de katıldı.

Programlarla ilgili açıklama yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, “Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak adına programlarımıza ve projelerimize devam ediyoruz. Bugün burada yine afetlerde görev yapan eğitimli köpeklerimizle çocuklarımızı buluşturduk. Bu sayede neşeli ve verimli bir eğitim oldu. Manisa genelinde 10 bin öğrenciye afet farkındalık eğitimi verdik. Çalışmalarımız devam edecek” dedi. Etkinlik sonunda öğrencilere ‘Ben Minik Tarzanım’ belgesi takdim edildi.