Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile Çarşı Mahallesi’nde sokak sağlıklaştırma projesinin 3’üncü etabında 7 ada 79 parsellik kalan son kısımda çalışmaları gerçekleştirmek için işbirliği protokolü imzaladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı 2. Toplantısının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Çarşı Mahallesi’nde yapılan sokak sağlıklaştırma projesinin 7 ada 79 parseli kapsayan son kısımla ilgili çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen protokolü imza altına aldı.

Protokol öncesi açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, belediyelerin işbirliği, Valilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde destekleri alınan bu projenin ok daha hızlı bir şekilde tamamlanma noktasına geleceğini belirterek, "Bedestenden başlayıp yaptığımız sokak iyileştirmeleri inşallah bu 79 parselle tamamlanmış olacak. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik başta olmak üzere, Büyükşehir’imizin ilgili birimlerine ve çalışanların hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise, Şehzadelerin kalbinde çarşı merkezinde sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirmenin bir etabını tamamladıklarını anımsatarak, "Şimdi kalan son etapla ilgili de protokolümüzü imzalıyoruz. Ben değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine değerli katkıları için çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu işbirliği ile Şehzadeler’imizi çok daha güzelleştireceğiz ve daha güzel noktalara taşıyacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında 7 ada 79 parselde gerçekleştirilecek olan sokak sağlıklaştırma projesinin protokolü imza altına alındı.