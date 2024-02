Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın katılımıyla Double Tree By Hilton Otelde gerçekleştirilen Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı’nın Kadınları İş Pozitif Projesi Tanıtım Programına katıldı. MANİSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İşkur Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Tanıtım Programı' kapsamında Manisa’da İş Pozitif Kadın İstihdam Fuarının açılışı gerçekleştirildi. Double Tree By Hilton Otelde gerçekleştirilen açılışa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti MKYK Üyesi Doç. Dr. Ayşe Nevin Sert, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kadınlar katıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Enver Ünlü ve protokol üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan’ı otelin girişinde karşıladılar. 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Tanıtım Programı, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya kısa filmi izlendi. Kısa filmin ardından açılış konuşmaları yapıldı.

BAŞKAN ERGÜN, BERAT KANDİLİNİ KUTLADI Programın açılışında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sayın Bakanımızı Manisa’mızda ağırlıyor olmaktan ve böyle anlamlı bir programda sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerime başlamadan önce Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandilimizi kutluyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize ve milletimize sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.

GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ AİLE, GÜÇLÜ TOPLUM Kadınların iş gücüne katılımının ve kadın girişimciliğinin desteklenmesini amaçlayan “Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif” programını desteklediklerini ve önemsediklerini belirten Başkan Ergün, “Bu önemli projenin hayata geçmesine öncülük eden başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız olmak üzere, ilgili tüm Bakanlıklarımıza huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Türkiye Yüzyılı hamlesine, bu önemli çalışmanın da çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Güçlü kadının, güçlü aileyi; güçlü ailenin de güçlü toplumu oluşturacağı bir gerçek. O açıdan kadınların sosyal, siyasal, istihdam, girişimcilik gibi konularda söz sahibi olması, ülkemizin kalkınma hamlelerine pozitif katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR OLARAK KADINLARI DESTEKLİYORUZ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadınlara yönelik olarak yaptıkları projelere değinen Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizde kadınlara yönelik sanat ve meslek edindirme kurslarımızla, kadın kooperatifleri işbirliğiyle ürettiğimiz projelerle, çiftçi kadınlarımıza yönelik desteklerimizle bizler de bu alanda önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. MASMEK adıyla sürdürdüğümüz Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarımız, bunların başında geliyor. 2 bin kursiyerimize 53 öğretmenimizle hizmet vermekteyiz. MASMEK kurs faaliyetlerimizi ilimiz genelinde yaygınlaştırıp daha fazla sayıda Manisalı kadınımıza kurs vermeyi planlıyoruz. Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar gününde kadın kooperatiflerine makine ve ekipman desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

KADINLARA YÖNELİK PROJELERDEN BAHSETTİ Kadınların toplumu oluşturan en güçlü ve en önemli bireyler olduğunu dile getiren Başkan Cengiz Ergün, “Bizi biz yapan, emek ve hayat mücadelemizin en değerli yarısı olan kıymetli kadınlar, toplumumuzu oluşturan en güçlü ve en önemli bireylerdir. Bu bilinçle hareket ederek, kadınların her alanda daha etkin, katılımcı ve söz sahibi olması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmenin çabası içindeyiz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizde de her zaman bu anlayışla hareket ettik. 3 dönemdir büyük onur ve mutlulukla hizmet ettiğim güzel şehrimiz Manisa’da, kadınların ve çocukların huzurunu ve mutluluğunu ilk sırada tuttuk. Spor alanları, “Haydi Kadınlar Manisa’ya” projemiz, Aile Danışma Merkezimiz, Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kadınlara hem yönetimde hem de birimlerimizde sağladığımız çalışma imkanlarıyla Manisalı kadınlarımızın yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bir dönem daha vatandaşlarımız bizlere şehrimizi yönetme görevi verirse; yeni dönemde projelerimiz arasında Kadın Konukevi yapmayı planlıyoruz. Burada da kadınlarımıza her türlü desteği sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI’NIN İNŞASINDA KADINLARIN ÖNEMLİ ROLÜ OLACAKTIR Toplumsal ve ekonomik kalkınmada kadınların öneminden bahseden Başkan Ergün, “Bunların yanı sıra kadınların sağlık, kadın hakları, şiddet, sağlıklı çocuk yetiştirme gibi konularda eğitim seminerleri, bilgilendirme faaliyetleri ve konferans çalışmaları gerçekleştirdik. Kadınlar, toplumumuzun en önemli yapı taşıdır. Onların bilgi birikimi, becerileri ve katkıları olmadan toplumsal ve ekonomik kalkınmadan bahsetmek mümkün değil. O açıdan bu güzide projenin hayata geçmesine öncülük eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan ile katkıda bulunan tüm bakanlıklarımıza ve emeği geçen herkese Manisalı hemşerilerim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk ve Türkiye yüzyılının inşasında; kadınlarımızın öncü bir rol üstleneceğine yürekten inanıyorum. Bu duygularla toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun Allaha emanet olun” diyerek konuşmasını noktaladı.

VALİ ÜNLÜ MANİSA’DAKİ KADIN GİRİŞİMİ PROJELERİNİ AKTARDI Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün konuşmasının ardından Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa’daki kadın istihdamına yönelik projelerden bahsetti. 2002 yılından günümüze kadınların istihdamındaki artışına değinen Vali Ünlü, önümüzdeki süreçte yapılacak olan çalışmaları da katılımcılara aktardı.

IŞIKHAN, ‘MANİSA’YA VİZYON KATAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR’ Manisa Valisi Enver Ünlü’nün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, konuşma yaptı. Bakan Işıkhan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Cumhur İttifakı olarak çok sayıda projeye imza attık ve imza atmaya devam edeceğiz. Yakın zaman İstanbul’da Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle projemizin duyurusunu yapmıştık. Bugün itibariyle ülke çapında bir seferberliğe dönüşmesini arzu ettiğimiz projemizi 81 ilimize duyurmak için Türkiye turuna çıktık. Manisa sanayisi, ticareti ve tarımı ile Türkiye’nin en parlak şehirlerinden bir tanesi. Bunun yanında bir şehrin kalkınmasının en önemli faktörlerinden olan gerçek belediyecilik anlayışına sahip, Manisa’ya vizyon katmış bir Belediye Başkanımız var. Önümüzdeki süreçte hayata geçireceğimiz yeni proje ve uygulamalarla özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında Cumhur ittifakından çıkan büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle Manisa’da çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. ‘Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin, Manisa Bizim, Türkiye Hepimizin’, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” ifadelerini kullanarak konuşmasını tamamladı.

KADIN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLAYAN KURULUŞLARA PLAKET TAKDİMİ Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından İş Pozitif internet sitesinin tanıtımı yayınlandı. Kısa süre önce başlayan program ile 15262 kadının istihdam edildiği açıklandı. Proje ile istihdam edilen kadınların yaşadığı coğrafi bölgelerin gösterilmesinin ardından Başkan Işıkhan, Manisa’da kadın istihdamının en çok sağlandığı kuruluşların temsilcilerine plaket takdim etti. Plaket takdimi sonrasında protokol üyelerinin katılımıyla günün anısına fotoğraf çekildi.

İş Pozitif Kadın İstihdam Fuarının Açılış Kurdelesi Kesildi Protokol konuşmalarının yapıldığı ana programın ardından İş Pozitif Kadın İstihdam Fuarının açılış kurdelesi kesildi. Kurdele kesiminin ardından Bakan Işıkhan, Vali Ünlü, Başkan Ergün ve beraberindeki heyet, fuara katılan kurum ve kuruluşların standlarını ziyaret ederek programı noktaladı.