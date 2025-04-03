Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurul toplantısında, 17 ilçedeki hizmet binalarında alınması gereken önlemler ve yapılan iyileştirmeler masaya yatırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı ve İşveren Vekili Ali Kılıç başkanlık etti.

Toplantıya, BESOT Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demir, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Fatma Bozan, Fen İşleri Dairesi Başkanı Dilek Yeltin, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Fatih Bağlı, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir, sendika temsilcileri, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri katıldı.

İş Güvenliği Uzmanı Çağıl Besen'in kurul gündemini aktardığı toplantıda, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yapılması gerekenler ele alındı. 17 ilçedeki hizmet binalarında çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde görüşüldü.

Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli iyileştirmeler hakkında bilgi verildi. Toplantıda, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması için alınması gereken önlemlerin yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması için yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.