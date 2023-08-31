30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzel- Çelik- Ercan konseri düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Günleri konserleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nında 90’lı yıllara damga vurmuş İzel- Çelik- Ercan sahne aldı.

Düzenlenen konseri, Manisa Valisi Enver Ünlü ve Eşi Sema Ünlü, Manisa Milletvekilleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve binlerce Manisalı izledi.

1991 yılında çıkardıkları albümün de ismini taşıyan “Özledim ”şarkısıyla konsere başlayan İzel-Çelik- Ercan üçlüsü Manisa’da nostalji rüzgarı estirdi. Binlerce Manisalı, Türk müziğinin efsane isimlerine gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin ilerleyen dakikalarında Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün sahneye davet edildi.

Türk müziğinin bu üç önemli ismine çiçek ve hediye takdim eden Manisa Valisi Enver Ünlü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların Zafer Bayramı’nı kutladı.