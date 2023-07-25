Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarım ve mera alanlarının yakınlarına kaçak olarak hafriyat dökümünü önlemek amacıyla sıkı tebirler aldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, bahçe atıkları, hafriyat, moloz, evsel atık, geri dönüşüm atıklarıyla çevreyi kirletenlere yönelik bir dizi önlem aldı.

Bu kapsamda sık sık denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, hafriyat araçlarını da uydu üzerinden takip ediyor.

Alınan tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşların traktör ve kamyonet gibi araçlarla tarım ve mera arazilerinin yakınlarına kaçak olarak hafriyat atıklarını dökmeye devam ettiğini belirten Adem Gökçe, " Hafriyat ve inşaat yıkıntı atıkları, çevremize zarar veren en kirletici unsurların başında geliyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı olarak 17 ilçemizde aralıksız denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu denetimlerimize ek olarak il sınırlarımız içerisinde 1.173 hafriyat aracını 24 saat uydu üzerinden takip ediyoruz. Ancak traktör ve kamyonet gibi küçük araçlarla maalesef burada gördüğünüz gibi tadilat sonrasındaki molozlar gelişi güzel yol kenarlarına dökülüyor. Örneğin burada adeta çevre katliamı da yaşanmış diyebiliriz. Hem vatandaşlarımıza hem de doğamıza büyük bir zarar verilmiştir" diye konuştu.