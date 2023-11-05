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Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletmesi yapılan Ulupark içinde bulunan Hanımlar Aile Çay Bahçesi (Kadınlar Kahvesi), hafta sonu vatandaşların akınına uğradı. Hem huzurlu ortamı hem de yeni konseptiyle vatandaşları karşılayan Kadınlar Kahvesi’ne vatandaşlardan ilgi yoğundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Manisa’ya kazandırdığı tesislerden biri olan Ulupark içindeki Hanımlar Aile Çay Bahçesi, hafta sonunda vatandaşların tercihi arasında yer aldı.

Hem şehir içinde huzurlu bir ortamda bulunması hem de yeşillikler arasında yer almasından dolayı vatandaşların tercihi olan Kadınlar Kahvesi, hafta sonunu yine yoğun bir şekilde geçirdi.

Yeni konseptiyle vatandaşları karşılayan Kadınlar Kahvesi, içinde yer alan ağaçları ile hem serinlik hem de yeşillik açısından vatandaşların tercihleri arasında yer alıyor. Hem yorgunluğunu atmak hem de vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak yeri olan Kadınlar Kahvesi sunmuş olduğu yiyecek ve içecek seçenekleriyle de vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Merkezde yer almasından dolayı vatandaşların uğrak noktası olmaya devam eden Kadınlar Kahvesi etrafının kapalı olmasından dolayı da özellikle çocuklu aileler tarafından da tercih edilir konumda yer alıyor.