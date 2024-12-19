Manisa Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlenen kadın sağlığı seminerinde önemli sağlık konuları ele alındı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin, kadınların sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği seminerde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Burcu Artunç Ülkümen tarafından kadınların en çok merak ettiği konulara açıklık getirildi.

Doğum kontrol yöntemleri, menopoz ve kanser taramaları gibi önemli sağlık konularının ele alındığı seminerde, katılımcılar merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulma fırsatı buldu. Seminerde düzenli kontrollerin ve smear testi, mamografi gibi taramaların erken teşhis için önemine dikkat çekildi.

KADIN SAĞLIĞI SADECE BİREYİN SAĞLIĞI DEĞİL TOPLUMUN SAĞLIĞI DEMEKTİR

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Burcu Artunç Ülkümen, “Bugün burada kadın sağlığı hakkında bir farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldik. Kadın sağlığı son derece önemli çünkü kadın sağlığı sadece bireyin sağlığı değil toplumun sağlığı demektir. Kadın sağlığını korumak son derece önemlidir. Bugün atılacak küçük adımlar yarın büyük farklar yaratabiliyor” dedi.