Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Kilit Parke Taş Fabrikası’nda üretim aralıksız sürüyor.MANİSA (İGFA) - Fabrikada geride kalan 1 yılda 1 milyon 280 bin metrekare kilit parke taşı, 98 bin metre bordür ve yağmur oluğu ile 15 bin adet çeşitli ebatlarda beton boru üretimi gerçekleştirildi.

Fabrikada üretilen malzemeler, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün il genelinde yürüttüğü çalışmalarda kullanıyor. Ayrıca, imzalanan protokoller kapsamında kilit parke taşlarının ilçe belediyelerine de sevki gerçekleştiriliyor. Geride kalan bir yılda, yaklaşık 1 milyon metrekare kilit parke taşı ilçe belediyelerine sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Salihli’deki Kilit Parke Taş Fabrikası’nda üretim, kentte daha konforlu üstyapı sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak adına gece gündüz devam ediyor. Farklı ebat ve renklerde kilit parke taşları, bordür, yağmur oluğu, konik, taban ve beton boru gibi malzemelerin üretildiği fabrikada, Manisa’nın 17 ilçesinde yürütülen alt ve üstyapı çalışmalarında kullanılmak üzere dayanıklı ve uzun ömürlü ürünler hazırlanıyor. Fabrikada üretilen malzemeler piyasaya göre yüzde 40 tasarruf sağlarken kamu kaynaklarının etkin kullanımına da olanak sağlıyor.

“1 MİLYON 280 BİN METREKARE TAŞ, 98 BİN METRE BORDÜR VE YAĞMUR OLUĞU”

Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, “Geride kalan 1 yılda yaklaşık 1 milyon 280 bin metrekarelik kilit parke taşı üretildi. Bunun yanı sıra 98 bin metre bordür ve yağmur oluğu ve 15 bin adet çeşitli ebatlarda beton boru üretimi gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün altyapı ve üstyapı çalışmaları ile Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarında ürettiğimiz taşlar kullanılıyor. İmzalanan protokollerle de ilçe belediyelerine kilit parke taşı desteğinde bulunuyoruz. Geride kalan bir yılda, ilçelerimize yaklaşık 1 milyon metrekare kilit parke taşı sevkiyatı yapıldı” dedi.

YÜZDE 40 TASARRUF

Ersoy Vitaş, fabrikada gerçekleştirilen üretimin kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımına da olanak sağladığını ifade ederek, piyasaya göre yüzde 40 tasarruf sağlandığını vurguladı.