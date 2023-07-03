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MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kurum bünyesinde yazılımı ve donanımı geliştirilerek hizmete alınan cihazın ekranı kısa sürede yenilenerek, tekrardan vatandaşın kullanımına sunuldu.

Cihaza yapılan fiili müdahale sonrasında kamu malı zarara uğratıldı. Olayı gerçekleştiren kişi cihazdaki güvenlik kamerasıyla tespit edildi. Fiili gerçekleştiren kişiyle ilgili yasal süreç başlatıldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet mahallesine kurduğu yeni ‘MASKİ Matik’ cihazına zarar verildi. Fiili gerçekleştiren vatandaş cihazdaki güvenlik kamerasıyla tespit edildi. MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet mahallesine kurduğu yeni ‘MASKİ Matik’ cihazının ekranını bir kişi tarafından kırıldı.

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