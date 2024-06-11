Zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırılmasının ardından kartlı sayaçtan mekanik sayaca dönüşüm işlemleri MASKİ Abone Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Ekipler talepte bulunan yurttaşların kartlı sayaçlarını yerlerinde ücretsiz olarak mekanik sayaca dönüştürüyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek zorunlu kartlı sayaç uygulamasının kaldırıldığının müjdesini vermiş, süreç kısa sürede başlatılmıştı.

Kartlı sayaçlarını mekanik sayaca dönüştürmek isteyen aboneler dilekçe ile MASKİ Genel Müdürlüğü’ne başvurularını yaptı. Başvurusu alınan aboneler tek tek aranarak merkezde Abone İşleri Daire Başkanlığına, ilçelerde ise MASKİ ilçe şeflikleri abone birimine davet edilerek işlemleri yapıldı. Ardından MASKİ ekipleri, kartlı sayaçları yerlerinde ve ücretsiz olarak mekanik sayaca dönüştürme işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Mevcut kartlı sayaçlar, MASKİ ekipleri tarafından yerinde ve söküm yapılmadan dönüştürülüyor. Yerinde düzenleme ile hem aboneler hem de MASKİ 200 milyon TL tutarında bir harcamadan kurtarılarak kamu kaynakları verimli bir şekilde kullanıldı.

İŞLEMLER ÜCRETSİZ

Kartlı sayaç dönüşüm işlemlerinde sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaca dönüşüm ücreti gibi işlemler, abonelere ücretsiz olarak yapılıyor. Aboneler, meskenlerde sadece 45 metreküp güncel su ücreti karşılığı depozito ücreti ödeyerek kartlı sayaçlarını mekanik sayaca dönüştürebiliyor. Depozito olarak abonelerden alınan bedel de yasal olarak alınmak zorunda olan ve MASKİ’nin kasasında emanet olarak duracak bir bedel. Aboneler, bu ücreti aboneliklerini sonlandırmaları halinde idareden geri almak üzere güvence bedeli olarak ödüyorlar.

Hizmetten duyduklarını memnuniyeti paylaşan yurttaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

DEPOZİTO ÜCRETİ DIŞINDA BİR BEDEL ÖDEMEDİK, ONU DA ZATEN GERİ ALACAĞIZ

Kartlı sayaçtan mekanik sayaca dönüşüm işlemlerinde depozito ücreti dışında bir bedel ödemediklerini onu da zaten geri almak üzere ödediklerini anlatan Nigar Levent, “Kartlı sayaç kullanıyordum. Çok şikayetçiydim. Ama şimdi dönüşüm başladı. Bizim için bir rahatlık oldu. Şimdi çok kolay, çok memnunuz. Kısa sürede işimizi hallettik. Yani her an su mu bitti. Susuz mu kaldım gibi bir derdim olmayacak. Çok kısa sürede yani nerdeyse iki dakikada işlerim halloldu. Burada sadece depozito ücreti yatırdık onları da zaten daha sonra almak üzere yatırdık. Yani paramızı geri alacağımız şekilde bir ödeme yaptık. Onun dışında herhangi bir ücret yok. Belediye başkanlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.