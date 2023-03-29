Deprem afetinin ardından yaraları sarmak için ilk andan itibaren afet bölgesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte depremin en çok etkilediği illerden bir tanesi olan Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki çadır kentlerde her gün 3000’er kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı hazırlayarak, afetzedelerin yanında yer alıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Valiliği koordinesinde Manisa’da ağırlanan depremzedeler ile afet bölgesindeki vatandaşlara Ramazan ayı boyunca yapılacak yardım ve destekler konusunda gerçekleştirilen toplantının ardından Kahramanmaraş’a bağlı Dulkadiroğlu ilçesinde her gün 3000’er kişilik iftar yemeği ve sahur kahvaltısı ile afetzedelerin yanında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. İlçeye bağlı Sümer, İstasyon ve Aksu mahallelerinde kurulan çadır bölgelerinde iftar ve sahurda 3000 kişilik sıcak yemek ve kahvaltı ikramı gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, anbean afetzedelerin yanında yer alıyor.

MOBİL İKRAM ARACI VE ÇADIRDA YEMEK VE KAHVALTI İKRAMI

Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede kurulan çadırda iftar yemeği hazırlanırken, Mobil İkram Aracı ile de sahur vaktinde kahvaltı hizmeti veriliyor. Üç mahallede depremzedelere destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ikramların herkese ulaşması noktasında büyük gayret sarf ediyor.